Wolverhampton, Espirito Santo ha rinnovato fino al 2023 – FOTO

Nuno Espirito Santo, il tecnico del Wolverhampton, ha rinnovato il proprio contratto con la squadra inglese fino al 30 giugno 2023. Lo ha annunciato lo stesso club attraverso i propri canali ufficiali.

Il tecnico portoghese allena la squadra inglese da ben tre stagioni, ossia dal 2017. Nella scorsa stagione ha raggiunto i quarti di finale di Europa League per poi essere eliminati dal Siviglia.

Nuno Espirito Santo has committed his long-term future to Wolves by signing a new three-year-deal.

🐺✍️

— Wolves (@Wolves) September 13, 2020