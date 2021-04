Xabi Alonso: «Barcellona-Real 5-0? Dopo 20 minuti volevo andare a casa»

Xabi Alonso parla della sua carriera e di due gare iconiche: ecco le dichiarazioni dell’ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool

Xabi Alonso, nel podcast di Jamie Carragher, ha parlato di alcuni episodi cruciali della sua carriera. Le sue parole riportate dal Mundo Deportivo.

LA PARTITA PEGGIORE – «La partita di campionato al Camp Nou che abbiamo perso 5-0, è stata la notte peggiore che abbia vissuto su un campo di calcio. A venti minuti dall’inizio della partita confesso che volevo andarmene, andare a casa adesso, fare una doccia e tornare. È stato così doloroso che ci ha dato una grande determinazione. Non avremmo potuto essere di nuovo così ingenui o non li avremmo battuti in stagione».

RIMONTA CONTRO IL MILAN A ISTANBUL – «Ero arrabbiato con me stesso pensando che non avremmo potuto buttare via così facilmente un’opportunità così bella. Ero un po’ imbarazzato per quello che stavamo facendo. Più che pensare agli altri, è stato doloroso per come mi sentivo. Successivamente, Rafa Benítez ci ha parlato e ha apportato alcune modifiche. Ho pensato: ‘Vediamo come funziona’. Sentire i fischi dei fan è stato importante perché non volevano ucciderci, ma abbiamo pensato di dare loro qualcosa in cui credere, provare ad avere un po’ di speranza».

CINQUE GIOCATORI IDEALI – «Il portiere è Manuel Neuer . Per me è il migliore che abbia mai visto e il migliore con cui abbia giocato. Ramos è stato mio compagno di squadra per anni e in nazionale. Ha vinto tutto, ha record con la Spagna, quattro Champions League, Mondiali, due Coppe europee… Gerrard non ha giocato, ha ballato in campo. Era molto aggraziato in tutti i suoi movimenti. Da allora l’ho ammirato e, a parte questo, ha fatto tutto nel calcio e adoro il modo in cui gioca. Maradona è un’icona, la più grande non lo so, ma è più di un calciatore. Come Muhammad Ali nella boxe, Maradona è stato quello nel calcio. Poi Ronaldo Nazario, ha avuto un grande impatto su di me quando guardavo il calcio a 16 o 17 anni. Mi è piaciuto vederlo. Poi sono stato più vicino a giocatori bravi come lui, probabilmente Cristiano o Messi, ma è uno che ho sempre in mente».