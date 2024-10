l’ex Inter M’Vila: «Ho sofferto di depressione a lungo, ecco la mia storia»

Le parole di Yan M’Vila, ex calciatore dell’Inter e ora al Caen, che ha raccontato la storia della sua depressione

Ai microfoni di Ouest-France, l’ex giocatore dell‘Inter ora in forza al Caen Yann M’Vila, ha raccontato il suo rapporto personale con la depressione. Ecco le sue parole:

PAROLE- «Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista, ho preso un appartamento e ho portato con me mia madre e le mie sorelle. Volevo dare a mia madre la vita che merita. Ci ha salvato e le devo tutto. Mio padre aveva dei diritti sui miei primi stipendi. Se ricevevo il pagamento il 5 del mese e andavo al bancomat il 6 o il 7, non era già rimasto nulla. Mio padre ha preso tutto. Ho passato momenti molto difficili con lui. Dovevo andare al bancomat alle 00:01, ora in cui arrivava la busta paga, per prelevare i miei soldi e poter aiutare mia madre. A quel tempo ricevevo 500.000 euro netti al mese. In due mesi ne avevo un milione. Ma ero nella mia stanza depresso. Avevo questi soldi sulla carta, ma non mi sono serviti a niente. Quando ti prende, ti prende. Non potevo più salire su un aereo. Ho fatto yoga, ho preso pillole. La sera il medico mi ha fatto un’iniezione per farmi calmare e addormentarmi. È successo un po’ anche a Saint-Étienne.Abbiamo perso 3-0 lì (17 gennaio 2018) e mi sono davvero divertito. È stato allora che mi sono detto: in realtà sono capace. Non c’è più bisogno di avere paura e ho potuto continuare».