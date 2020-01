Young Inter, accelerazione dei nerazzurri: il terzino è vicino

Young Inter, accelerazione del club nerazzurro. Continuano i contatti continui col Manchester United: fumata bianca vicina

Battute finali della trattative che dovrebbe portare Ashley Young dal Manchester United all’Inter. Secondo Fabrizio Romano i due club avrebbero intensificato i contatti e la fumata bianca è adesso vicina.

Si sta provando a finalizzare l’accordo immediatamente, con l’esperto terzino che ha già l’accordo con club: per lui è pronto un contratto fino al 2021. Battute finali per vederlo giocare in Italia.