Youth League: il Rukh Lviv elimina l’Inter Primavera dalla competizione

Questo pomeriggio è andato in scena lo spareggio di Youth League tra l’Inter Primavera e il Rukh Lviv, con gli avversari dei nerazzurri che sono riusciti ad approdare agli ottavi di finale della competizione.

I tempi regolamentari sono terminati 1-1 con le reti di Panchenko per i padroni di casa al 30′ e il pareggio di Esposito al 52′. Il regolamento non prevede i tempi supplementari e quindi ci sono stati subito i calci di rigore, in cui la squadra di Chivu ha fallito tre rigori su sei.