A Vinovo, la 5ª giornata della Youth League 9/20 tra Juventus Primavera e Atletico Madrid: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(Marco Baridon inviato a Vinovo) – La Juve Primavera stacca il pass per gli ottavi di finale di Youth League, superando 2-1 in rimonta l’Atletico Madrid. Decisivi Moreno e Gozzi a ribaltare il vantaggio di Salido.

Sintesi Juventus Atletico Madrid

La Juve Primavera stacca il pass per gli ottavi di finale di Youth League, superando 2-1 l’Atletico Madrid. Complice il successo del Bayer Leverkusen contro la Lokomotiv Mosca, dunque, i bianconeri conquistano lo scettro del girone D.

Una partita incanalata in binari spagnoli dal gol di Salido, bravo a sfruttare l’assist di Valera per battere Siano. La rimonta della Juve viene completata nella ripresa: la volée di Moreno pareggia i conti, con il colpo di testa finale all’ultimo respiro di Gozzi che vale i tre punti per la squadra di Zauli.