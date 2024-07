Zamorano SVELA: «Volevo SOLO l’Inter, sono migliorato grazie a QUESTI due giocatori…»

Le parole di Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, sul suo trasferimento in nerazzurro. Tutti i dettagli in merito

Ivan Zamorano, ex attaccante dell’Inter, ha parlato a Betsson Sport della sua avventura in nerazzurro.

PAROLE – «Volevo venire a giocare in Serie A e Moratti venne a vedermi a Madrid. Arrivai in Italia e scelsi i colori nerazzurri, ma c’erano giocatori migliori di me e dovevo lottare per guadagnarmi il posto. Quando hai in squadra gente come Roberto Baggio, Ronaldo e Vieri devi sempre dare il massimo per cercare di essere titolare».