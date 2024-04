Zanetti: «Scudetto? Una grande emozione per tutti»

Intervenuto ai microfoni della RAI, Javier Zanetti, vice presidente nerazzurro, ha parlato dello scudetto vinto dall’Inter ieri sera nel derby contro il Milan.

PAROLE – «I ragazzi ci hanno regalato un’emozione straordinaria, credo che il campionato sia strameritato per come abbiamo interpretato ogni partita. Anche col Milan si è visto, in un momento di difficoltà la squadra è rimasta compatta e ha saputo soffrire. Ci tenevamo a vincere il campionato in una gara come il derby, milioni di tifosi stanno festeggiando. Questi ragazzi magari non si rendono conto di quello che hanno fatto perché la seconda stella rimarrà una cosa indimenticabile, hanno scritto una delle pagine più importanti della storia della società. E’ merito loro e dello staff, sono stati straordinari. Solo così si vince, quando società, allenatore e giocatori remano tutti dalla stessa parte. L’unica maniera di ambire a traguardi importanti è questa. Ci proveremo, ci siamo andati molto vicini nella finale contro il City. Ci è mancato poco, dopo la partita abbiamo capito che avremmo potuto vincere. Ci proveremo già dalla prossima stagione. Non perdiamo di vista i nostri valori, dobbiamo crederci. Sì, la continuità è importantissima. Siamo competitivi da 4-5 anni, continuiamo a vincere trofei. Siamo protagonisti in ogni competizione, dobbiamo continuare così, magari aggiungendo qualche giocatore che possa essere funzionale al progetto. Cercando sempre di fare le scelte che possano contribuire a questi successi. Lautaro? Sono felicissimo per lui, ci aspettavamo questa crescita. E’ un campione affermato, è un leader dentro e fuori dal campo. Indica per primo la strada da percorrere, è cresciuto tantissimo. Ci siamo abbracciati, gli ho fatto i complimenti perché lo conosco molto bene, ci teneva tanto a vincere il campionato da capitano e lo ha fatto in maniera straordinaria».