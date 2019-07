Zanetti su Messi:  «La sua reazione è comprensibile: il motivo è questo»

Javier Zanetti ha dato la sua opinione sulla questione-Messi nella finale di Copa America contro il Cile. Ecco le sue parole

Javier Zanetti, oltre ad essere vice-presidente e bandiera dell’Inter, è una leggenda anche per l’Argentina. Tra le tante opinioni ascoltate sulla reazione di Messi in Copa America, Fox Sports ha raccolto anche quella dell’ex centrocampista

Ecco le sue parole: «Conosco Leo, so che cosa significa per lui la Nazionale. Quello che mi è piaciuto di più delle sue dichiarazioni è che ha detto che c’è un futuro. C’è la sensazione che ci sia un futuro positivo con molti ragazzi che hanno appena iniziato: ora bisogna dar loro il tempo necessario per fare esperienza. Dobbiamo fidarci».