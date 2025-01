Zanetti Verona: «Tante cose negative sotto tanti punti di vista; loro hanno meritato, ma noi grossi demeriti»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri in casa contro la Lazio

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Verona contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Oggi è stata una giornata negativa sotto tanti punti di vista. Abbiamo regalato i gol spiandando la strada a una squadra molto forte. Nelle situazioni che abbiamo creato siamo stati poco cinici. Abbiamo preso un gol su angolo, uno su ripartenza e uno su passaggio sbagliato. Dovevamo essere meno superificiali. La Lazio ha meriti, ma noi oggi abbiamo avuto grossi demeriti».

PREOCCUPATO DA ALCUNE SITUAZIONI – «Dobbiamo accantonare certe ingenuità. Questi alti e bassi non fanno bene. Abbiamo incontrato Napoli e Lazio, già di per se erano gare difficili. Se poi regali gol, vai in svantaggio dopo un minuto e mezzo, prendi il terzo su ripartenza e se non sei cinisco significa che è una giornata storta. Dobbiamo metterla da parte domattina, pensando già alla prossima partita. Certe cose non devono più accadere, poi in questa categoria diventa difficile».

MERCATO E PROSSIME GARE – «Sono concentrato sulla squadra, su cosa possiamo fare meglio per avere un girone di ritorno diverso, più equilibrato. La cosa importante è che a fine anno la squadra sia salva. In questa categoria tutte le gare sono difficili, noi possiamo giocarcela con tutti con un certo tipo di mentalità. Abbiamo battuto squadre molto più forti, dipende da chi siamo. Dobbiamo crescere in fretta. Venivamo da ottime prestazioni, ma oggi è stata una gara diversa dalle ultime. C’è tutto il tempo per arrivare dove vogliamo arrivare».