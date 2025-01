Zanetti: «Quando si fa punti sono sempre di buon umore, quando vedo la squadra centrata mi fa essere sereno»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, dopo il pareggio ottenuto dagli scaligeri in casa contro l’Udinese

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Verona contro l’Udinese. Di seguito le sue parole.

PAREGGIO – «Quando si fa i punti, sono di buon umore. Punto importantissimo contro una squadra forte e con una fisicità incredibile. Partita veramente difficile, ma siamo riusciti a portare a casa un punto di squadra. In 10 è venuto fuori il nostro spirito».

TEMA TATTICO – «Loro sono una squadra centralmente difficile da scardinare. Non era facile controbattere, la partita ti metteva a dura prova a livello fisico e caratteriale ma siamo stati dentro. Punto importante che dà continuità».

PASSI AVANTI IN DIFESA – «Dobbiamo crescere e dobbiamo farlo da squadra, Non possiamo prescindere dall’aspetto motivazionale, bisogna lottare su tutti i campi per portare a casa punti. Ultimamente lo stiamo facendo sempre: i ragazzi devono capire che, se hanno la testa giusta, possono fare punti contro chiunque».

LA SQUADRA LO SEGUE – «Per un allenatore la cosa più importante è quello che la squadra fa vedere come atteggiamento. Quando la vedi centrata, sicuramente fai partita e questo mi fa essere sereno».