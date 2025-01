Zaniolo, addio all’Atalanta sempre più vicino? Nicolò gradisce la Fiorentina, ma occorre sbloccare questo nodo

Zaniolo, l’attaccante nerazzurro gradisce la Fiorentina: tutto però dipende dalla decisione dell’Atalanta nonostante l’arrivo di Maldini

Aspettando la decisione definitiva dell’Atalanta su Nicolò, indipendentemente da Maldini (comprato per 15 milioni dal Monza), Zaniolo ha detto “si” alla Fiorentina: trovando anche l’accordo con il Galatasaray.

Secondo quanto raccolto da CalcioNews24, palla in mano ai nerazzurri per capire l’evolversi di questa situazione di calciomercato: mai così dinamica per l’Atalanta negli ultimi giorni soprattutto per quanto concerne l’attacco (e anche in difesa visto l’interesse di Bertola).