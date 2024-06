Zaniolo tra Atalanta e Fiorentina. La SITUAZIONE sul duello per il trequartista del Galatasaray

Zaniolo e il DUELLO tra Atalanta e Fiorentina sul trequartista del Galatasaray. La situazione attuale di calciomercato

Ore molto calde in casa Atalanta per quanto riguarda la trattativa Zaniolo, dove il duello punto a punto con la Fiorentina si sta avvicinando al traguardo. Ecco la situazione attuale in ottica calciomercato.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNews24, l’Atalanta rimane ottimista sul ragazzo: proponendo al Galatasaray un prestito oneroso con diritto di riscatto per un totale di 18 milioni di euro. Dall’altra parte però i viola sono leggermente in vantaggio cercando di puntare sulla volontà del giocatore, costringendo la Dea a tentare un sorpasso all’ultima curva in questi giorni per chiudere l’affare: avendo dalla sua un piatto tra ambizioni, Champions e la possibilità di poter crescere con Gasperini