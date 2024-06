Zaniolo: «Futuro? Voglio TORNARE in Serie A, sono ottimista. Su Douglas Luiz dico QUESTO»

Le parole di Nicolò Zaniolo, attaccante ex Aston Villa, sul suo possibile ritorno in Italia e su Douglas Luiz

Nicolò Zaniolo ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo futuro in vista dell’apertura del calciomercato.

DOUGLAS LUIZ ALLA JUVE – «Quando sarà ufficiale, gli manderò un messaggio: abbiamo sempre avuto un bel rapporto a Birmingham. Per la Juventus è un gran colpo. Douglas Luiz è un top: giocatore fortissimo, di livello internazionale. Lo ha dimostrato nell’ultima stagione in Inghilterra».

CHE GIOCATORE É – «Parliamo di un centrocampista completo, totale. Da noi giocava nei due di centrocampo o mezzala, ma ha talmente tanta qualità che secondo me potrebbe essere impiegato anche più avanti, da trequartista. Basta vedere i suoi numeri stagionali».

CARATTERISTICHE TECNICHE – «Douglas Luiz segna e fa segnare, ma è anche uno che corre, recupera palloni, si inserisce in area. E soprattutto imposta il gioco, dettando i tempi alla manovra. Vale tutti i soldi che la Juventus ha investito per lui e sono convinto che darà una bella mano ai bianconeri».

A CHI LO PARAGONA – «Douglas Luiz è Douglas Luiz».

CONSIGLI SULLA SERIE A – «A Douglas direi soltanto una cosa: se hai fatto così bene in Premier, ti ripeterai anche in Serie A. È nazionale brasiliano ed è ancora giovane: secondo me in Italia potrà fare ancora meglio».

CHE PERSONA É – «Un brasiliano-europeo, una bella persona. E poi è un leader, tanto in campo quanto nello spogliatoio».

COME SI TROVERA’ CON THIAGO MOTTA – «La palla di cristallo per prevedere il futuro non ce l’ho… A parte le battute, se penso al Bologna di Thiago Motta e al centrocampista con cui ho giocato all’Aston Villa, beh Douglas Luiz mi sembra perfetto per applicare le idee dell’allenatore italo-brasiliano».

LA SPALLA GIUSTA PER VLAHOVIC – «Lo vedremo… Senz’altro Douglas è uno che la palla te la fa arrivare pulita e con i giri giusti, possiede una qualità superiore alla media. Ed è abile tanto nel fraseggio corto quanto nei lanci».

THURAM E KOOPMEINERS DOPO DOUGLAS LUIZ – «Tutta gente forte. Ma Koopmeiners è dell’Atalanta…».

RITORNO IN SERIE A – «L’ho detto al mio agente, Claudio Vigorelli, e lo sa anche il Galatasaray: voglio tornare in Serie A. Una soluzione si troverà, sono ottimista».

EUROPEI DA TIFOSO, QUANTO SOFFRE – «Tanto, anche perché non fosse stato per l’infortunio ci sarei andato anche io in Germania con gli azzurri. Faccio il tifo da casa».