Torino, infortunio Zapata: c’è lesione, l’esito degli esami e il comunicato ufficiale – FOTO

Il Torino in ansia per le condizioni di Duvan Zapata, l’esito degli esami e il comunicato ufficiale del club, ecco tutti gli aggiornamenti sul colombiano

Inter Torino, si gioca in quel di San Siro, al minuto 80’ e sul momentaneo parziale di 3-1 per i padroni di casa Duvan Zapata rincorre un pallone lanciato nella metà campo avversaria. Inseguito da Francesco Acerbi il colombiano arriva per primo, stoppa la sfera e…si accascia a terra dolorante. Una torsione innaturale del ginocchio ha la meglio sull’ex Atalanta, costretto al cambio e lasciare il terreno di gioco (tra gli applausi dei fan nerazzurri) in barella.

Segue il rientro a Torino col pullman della squadra e la decisione – presa in comune accordo con lo staff medico – di non trasportare Zapata presso alcun ospedale a Milano. Da qui la domenica vissuta tra ansia e trepidazione (per il colombiano come per tutti i tifosi del Toro), ma necessaria per far ‘asciugare’ il ginocchio incriminato dopo lo shock per poi sottoporre l’attaccante agli esami strumentali il giorno successivo: oggi, lunedì 7 ottobre.

Quest’oggi infatti, la punta si è recata in stampelle e accompagnata dai dirigenti Vagnati e Moretti presso la clinica Fornaca, purtoppo però per lui gli accertamenti hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e per finire anche del menisco laterale. Si preannuncia quindi uno stop forzato decisamente lungo. Di seguito il report ufficiale diramato da parte del Torino sul proprio portale, con relativo post inviato invece sull’account Instagram del club. Immediato il sostegno da parte di tifosi e supporters relativi al mondo granata e non solo.

REPORT TORINO ZAPATA – «Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Duvan Zapata hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale.

Tutto il Torino Football Club abbraccia affettuosamente Duvan con l’augurio di rivederlo al più presto protagonista in campo con la maglia granata».