Torino, Zapata infortunato: arriva il bellissimo omaggio degli ultras della Maratona - FOTO - Calcio News 24

Il Torino piange l’infortunio di Duvan Zapata, arriva il messaggio con relativo striscione da parte della curva Maratona, foto e racconto

Ci ha impiegato qualche mese, dal suo approdo in quel di Torino, Duvan Zapata ad entrare nei cuori e nelle menti dei tifosi del Toro. Ora, nonostante un infortunio che metterà a dura prova il suo futuro a tinte granata oltre che la sua intera carriera, rischia di non uscirne mai più. Un’ondata senza precedenti di affetto ha infatti invaso i profili social dell’attaccante di Paolo Vanoli dopo la noia muscolare accusata nella sfida contro l’Inter.

L’esito degli esami ai quali si è sottoposto il colombiano nella giornata di ieri, d’altronde, ha emesso forse il verdetto peggiore tra quelli auspicabili: lesione del legamento crociato anteriore, del menisco mediale e del menisco laterale. Stagione terminata e quasi un anno di stop: una mazzata incredibile per un calciatore che ad aprile spegnerà 34 candeline. Zapata ha scelto di barricarsi dietro l’affetto della famiglia (ieri in città con lui), ma siamo certi che anche i messaggi ricevuti – che come anticipato non si sono fatti attendere – gli avranno fatto decisamente piacere.

Dai compagni del Torino, alle altre squadre del massimo campionato italiano (Juventus ed Inter stessa giusto per citarne un paio), passando per le più straordinarie personalità dello sport, sino ad arrivare a loro…naturalmente i tifosi. Coloro i quali hanno sempre omaggiato e sostenuto il bomber arrivato dall’Atalanta, apprezzando le sue lacrime versate sul campo (era il 5 dicembre scorso dopo una doppietta alla sua ex squadra) ed eleggendolo a capitano dopo l’addio di Buongiorno in estate.

Questo pomeriggio però, la parte organizzata del tifo del Torino ha voluto passare dalle parole ai fatti. Un gigantesco striscione è apparso infatti nel piazzale antistante allo Stadio Olimpico Grande Torino. Con sfondo bianco a caratteri cubitali appare su questo iscritto: «Forza Duvan. La Maratona è con te», firmato dalla stessa curva. Un piccolo grande gesto, destinato a contribuire a rendere meno amaro uno stop che si prospetta durissimo: per Zapata quanto per il Toro. La foto qui riportata dall’account Instagram Cast.1983.