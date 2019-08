Davide Zappacosta si avvicina ad essere un nuovo giocatore della Roma: nei giorni scorsi contatto tra l’agente Lucci e Chelsea

Come riportato da Tuttomercatoweb, la Roma ha individuato in Davide Zappacosta il rinforzo ideale per la fascia destra.

Nei giorni scorsi si è tenuto un contatto importante tra il Chelsea e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Tra i due si è discusso del futuro del terzino. Le parti sono al lavoro per consegnare a Fonseca l’ex Toro.