Zeman, le carte alla nuova Juve in una lunga intervista: «Sarri ha bisogno di tempo per lavorare, Ronaldo farà 40 gol»

Zeman torna a parlare e lo fa in una lunga intervista concessa a Il Corriere dello Sport. Nella quale il tecnico boemo fa le carte alla nuova Serie A. «Vedo finalmente coraggio, ma anche tanti errori in difesa. Icardi era utilissimo per l’Inter, Lukaku è un centravanti più fisico. E la Lazio vi sorprenderà».

Immancabile un commento anche relativo alla Juventus. «E’ ancora una squadra super, ma Sarri ha bisogno di tempo. Capocannoniere? Se Ronaldo fa quel che sa arriva tranquillamente a 40 gol, se non fa quel che sa si avvicinerà comunque a quella cifra».