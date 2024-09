Zemura AVVISA: «Udinese, dobbiamo giocarcela alla pari contro l’Inter! Ecco cosa ABBIAMO IMPARATO»

Udinese Inter si avvicina, a pochi istanti dal match Jordan Zemura ha parlato a Dazn, ecco cosa ha svelato il giocatore sulla gara

Una manciata di minuti ci separano da Udinese Inter, ecco come si è espresso Jordan Zemura sul match valido per la giornata numero sei di Serie A.

ZEMURA – «Noi come Udinese dobbiamo lavorare duro, come squadra. La cosa migliore da fare è giocare ad alto livello per giocare con una squadra come l’Inter. Se guardiamo al passato, siamo in una posizione migliore rispetto ad un anno fa, abbiamo imparato tanto dai nostri errori…il clima è diverso rispetto alla passata stagione»