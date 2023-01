Zenga: «Supercoppa? L’Inter non è stata una sorpresa»

Walter Zenga, allenatore, ha parlato a margine della presentazione di WCapes, dall’Hotel Melià di Milano

PAROLE – «Inter? Voi non dovete fare il conto sulla partita singola, non è che se una squadra perde 3-0 è in crisi. L’Inter non è stata una sorpresa, aveva vinto 8 partite delle ultime 10. Già aver trovato la squadra senza Lukaku e Brozovic non è male. 8 punti sono tanti da recuperare, da interista e da amante del calcio mi piacerebbe vedere una corsa scudetto importante».