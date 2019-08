Malcom allo Zenit: che stoccata alla Roma durante la presentazione! – VIDEO

Lo Zenit San Pietrorburgo ha ufficializzato Malcom con un breve video pubblicato su Twitter. Non è sfuggita, tuttavia, la stoccata che il club russo ha riservato alla Roma, che la scorsa stagione era stata vicina al brasiliano.

In pochi secondi, infatti, si ripercorre la carriera del classe 1997 a partire dal Corinthias e il passaggio al Bordeaux. Ma ecco lo scherzetto: nel video appare Malcom con la maglia della Roma accompagnato da una data, 22-23 luglio 2018. Dopo qualche minuto è arrivata anche la risposta, ironica, della Roma.

Ultra proud to have had you with us Malcom. Now go bring all that greatness to the Russian league 🙌 Good luck at @fczenit_en 💪 https://t.co/5lCyHAQ0zx

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 2, 2019