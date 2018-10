Il neopresidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri sulla Lazio dicendosi entusiasta del percorso della squadra

Steven Zhang gioisce per la sua prima gara da presidente dell’Inter, culminata con la vittoria per 3-0 sul campo della Lazio. Il presidente nerazzurro, ieri presente all’Olimpico, ha poi espresso la sua soddisfazione in un’intervista rilasciata a Inter TV: «In questa gara i nostri giocatori hanno dimostrato di avere grande cuore e personalità, hanno cercato la vittoria sostenendosi l’un l’altro: anche chi sin qui ha giocato meno ha dato il 100%. La squadra ha confermato di poter gestire gli impegni in Champions League e di poter poi vincere in campionato. Da partite come quella contro il Barcellona possiamo imparare per migliorare ogni volta. Faccio i miei complimenti al nostro allenatore e a tutti i giocatori, speriamo di andare avanti così fino al termine della stagione. Il ritorno qui a Roma? Ero felice di essere di nuovo in questo stadio, so che qui i nostri giocatori possono ottenere buoni risultati».