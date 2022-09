Zhang incontra Agnelli: contatto a sorpresa a Casa Inter. I motivi

I due presidenti di Inter e Juventus, molto amici, si sono incontrati in segreto a Casa Inter. I motivi del contatto tra i due patron

Incontro a sorpresa quello andato in scena ieri a Casa Inter, che ha visto come protagonisti i presidenti Agnelli e Zhang. Tanto rumore tra gli addetti ai lavori, visto che la visita è andata in scena un po’ a sorpresa.

I due, patron rispettivamente di Juventus e Inter, vedono il calcio da sempre in modo simile, che negli anni li ha portati a coltivare un rapporto di sincera amicizia. Possibile, spiega Tuttosport, che si sia parlato tra le altre cose di un aggiornamento sulla querelle con l’UEFA per la Superlega, con Agnelli che ha aggiornato il collega.