Zico: «Importante che l’Italia sia forte. Nessuno fa più la differenza»

L’ex fantasista dell’Udinese, Zico, ha parlato del livello della Serie A e di un suo possibile erede: le sue parole

Zico, ex fantasista dell’Udinese, è intervenuto in diretta a Sky Sport. Ecco le sue parole sul campionato di Serie A.

ZICO – «La Juve negli ultimi anni ha investito tantissimo e vinto sempre. Quest’anno è venuta fuori l’Atalanta, è tornata l’Inter, il Napoli negli anni passati ha sempre fatto bene. Per noi amanti del calcio italiano è sempre importante che la Nazionale azzurra sia forte e che le squadre possano giocarsi le coppe europee. Il nuovo Zico? Purtroppo nel calcio moderno c’è più lo sviluppo delle ali, non tanto la mezzapunta, come ai miei tempi, penso a Del Piero e Baggio, che facevano la differenza nel calcio».