Zidane sul futuro: «Ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via»

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Athletic Bilbao. Queste le sue dichiarazioni.

«Sono orgoglioso di tutti i giocatori che non hanno mai smesso di lavorare e che sono concentrati su questo finale per andare a vincere il titolo. – continua il tecnico francese – Ho ancora la stessa voglia di quando mi sono seduto su questa panchina per la prima volta, non so cosa succederà fra due o tre anni e per questo mi godo ogni momento in questo club. Futuro? Questa è una domanda molto noiosa, mancano due partite e non so cosa succederà. Può succedere di tutto. Io sto facendo il massimo. Poi ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui devi andare via per il bene di tutti».