Zidane su Griezmann: «Bisogna chiedere a lui dove andrà» – VIDEO

Ancora un’incognita la squadra in giocherà il prossimo anno Griezmann. Zidane fa il vago quando gli parlano del francese: «Chiedete a lui»

Adesso che Antoine Griezmann ha ufficializzato la sua separazione dall’Atletico Madrid le voci riguardanti il suo futuro iniziano a rimbalzare. Si è già parlato di tante squadre per il prossimo futuro del talento francese, Barcellona in primis che sarebbe pronto ad esercitare la clausola nel suo contratto.

C’è chi pensa anche a un clamoroso approdo nel Real Madrid. L’idea bazzica a un giornalista spagnolo che lo chiede apertamente a Zinedine Zidane in conferenza. Pragmatica la risposta dell’allenatore: «Prenderemo Griezmann? Non è una cosa di cui parlare in questo momento. Va chiesto a lui quello che farà».