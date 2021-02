Zielinski: «Ora dobbiamo vincere più partite possibili in campionato. C’è tanta amarezza»

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Granada che è costata l’eliminazione agli azzurri

AMAREZZA – «Penso che dopo il primo gol, dovevamo attaccare di più ed essere più cattivi. Eravamo superiori ai nostri avversari, poi abbiamo preso il gol che ci ha complicato le cose. C’è rimpianto, potevamo passare. Fa male per la società, per i giocatori e i tifosi. Prima della partita erano tantissimi a caricare la squadra, ora dobbiamo concentrarci sul campionato e conquistare il miglior posto possibile per tornare a fare grandi cose in Europa».

CAMPIONATO – «Sicuramente bisogna vincere le partite. Dobbiamo dare il massimo, sperando che i nostri giocatori tornino. Possiamo far bene, domenica abbiamo una partita importante contro il Benevento dove serviranno necessariamente i 3 punti».

ANDATA – «Là abbiamo preso due gol in 10 minuti, dovevamo essere più concentrati. Il primo tempo non abbiamo giocato bene, nel secondo sì. Sapevamo che c’era anche il ritorno dove potevamo fare meglio ma stasera non ci è bastato. Purtroppo usciamo dalle coppe».

GATTUSO – «Sarà nostro obiettivo vincere più partite possibili per arrivare più in alto possibile. I nostri tifosi meritano di vincere, dobbiamo spingere in campionato che ci sono tante squadre che lottano. Gattuso? Siamo insieme a lui e daremo tutto fino a fine campionato».