Zilliacus, mandato d’arresto per l’uomo che vuole comprare l’Inter

Guai in vista per Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese interessato a presentare un’offerto per rilevare l’Inter.

Nei suoi confronti è stato emesso un mandato d’arresto da parte della polizia di Singapore per la diffusione di dichiarazioni ingannevoli da parte di Yuuzoo, un’azienda di cui era precedentemente a capo nella città-stato. Lo riporta Boomerang, media statunitense.

COMUNICATO POLIZIA – «Dopo le indagini, diverse relazioni finanziarie rilasciate da YuuZoo tra il 2015 e il 2016 sono state accusate di essere ingannevoli in modo sostanziale nel senso che hanno sovrastimato il fatturato di YuuZoo di circa 14 milioni di dollari, da 4,6 milioni a 18,8 milioni».

