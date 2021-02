Zirkzee al Parma, Rummenigge: «Non era soddisfatto»

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha confermato la cessione di Joshua Zirkzee al Parma: le sue dichiarazioni

Karl-Heinz Rummenigge, amministratore delegato del Bayern Monaco, ha confermato la cessione di Joshua Zirkzee al Parma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports.

«Speriamo che segni molti gol. Non era soddisfatto in questa stagione, mentre l’anno scorso la situazione era diversa. Ha dato un contributo importante per il titolo vinto in Bundesliga l’anno scorso».