Zirkzee, la stampa inglese attacca il centravanti del Manchester United. L’ex Bologna in crisi

Zirkzee, l’ex centravanti nel Bologna tra le polemiche dei quotidiani inglesi. Le accuse nei confronti del giocatore del Manchester United

L’avventura con il Manchester United di Joshua Zirkzee sta continuando di male in peggio: tra il cambio in panchina con Ten Hag esonerato, le pressioni dopo i 40 milioni spesi per acquistare dal Bologna il centravanti, il pessimo rendimento e gli ultimi risultati, la situazione è abbastanza delicata.

Nel mezzo anche la critica della stampa inglese identificandolo come un “bidone grasso“. Secondo quanto riportato dal The Sun, Ten Hag ha fortemente criticato l’obiettivo di Inter e Milan per il suo stato di forma. Tuttavia la situazione può cambiare nei prossimi mesi visti i cambiamenti fatti al Manchester United.