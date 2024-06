Zirkzee Milan, il centravanti del Bologna SI ALLONTANA dalla corte rossonera. Pressing di una RIVALE

Zirkzee Milan: tra lo stallo con l’agente e il pressing dello United. L’attaccante olandese sempre più lontano dai rossoneri

Ormai non è più un mistero: Joshua Zirkzee è il primissimo obiettivo del calciomercato Milan per l’attacco ma la strada per arrivare all’attaccante del Bologna si sta dimostrando molto più difficile del previsto.

Stando a quanto riportato da Sport Mediaset resiste lo stallo nella trattativa con l’agente per quanto riguarda le commissioni, e allo stesso tempo il Manchester United sta aumentando il proprio pressing per cercare di mettere in atto un clamoroso sorpasso.