Ziyech: «Noi marocchini dell’Ajax…» – VIDEO

Ziyech, le parole del calciatore dell’Ajax al termine della gara vinta per 2-0 contro il Lilla grazie anche alla sua rete

Vittoria importante quella dell’Ajax in Champions League che ieri ha battuto per 2-0 il Lilla. In rete anche Ziyech che è poi intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue parole.

«Sono arrivato all’Ajax sapendo che nessun marocchino era riuscito a fare qualcosa di importante in questo club. Questo mo ha dato una motivazione incredibile perché volevo dimostrare che un giocatore marocchino poteva lasciare il segno. Adesso siamo in 3 a fare bene e questa è una bella cosa».