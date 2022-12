Dino Zoff ha lanciato un messaggio dopo la morte di Sinisa Mihajlovic: le dichiarazioni dell’ex portiere e allenatore

Dino Zoff, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato così della scomparsa di Sinisa Mihajlovic.

LE PAROLE – «Indubbiamente è stato grande, è stato un colpo notevole e sono particolarmente affranto per la famiglia, per lui e per tutti. Io credo abbia insegnato dei valori, era un uomo chiaro, deciso e preciso».