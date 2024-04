Zola rivela: «C'è un giocatore della Juve che mi assomiglia...»

Le parole di Gianfranco Zola, ex calciatore, sul paragone con un giocatore della Juventus. Tutti i dettagli

Su La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha parlato del paragone con Kenan Yildiz della Juventus.

PAROLE – «Yildiz? Fortissimo. Mi piace davvero tanto. Ha qualità importantissime per fare una carriera di altissimo livello. Il paragone di Ravanelli con me? In certe cose ci assomigliamo, ma io ero più punta tanto che a Parma e al Chelsea facevo il falso nueve. Lui lo vedo più centrocampista rispetto a me: gioca maggiormente di raccordo tra le linee come uomo assist. La Juve comunque ha in casa un talento incredibile».