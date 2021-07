Euro 2012, in finale la Spagna schianta l’Italia – 1 luglio 2012 – VIDEO

L’1 luglio 2012, nella finale degli Europei di Polonia e Ucraina, la Spagna si impone con un severo 4-0 ai danni dell’Italia di Prandelli

La sera del 1° luglio 2012 si celebra la finale degli Europei, in scena tra Polonia ed Ucraina. Da una parte la Spagna reduce dai trionfi ad Euro 2008 ed ai Mondiali 2010, dall’altra la sorprendente Italia di Prandelli capace di schiantare la Germania in semifinale con una doppietta di Balotelli. Le due squadre si erano già affrontate nel girone, in una sfida terminata 1-1.

In finale, invece, non c’è storia. La selezione di Del Bosque si porta subito in vantaggio con Silva e raddoppia ancora nel primo tempo con Alba. Nella ripresa ci pensano Torres e Mata ad arrotondare e a fissare il punteggio sul severo 4-0 finale. L’egemonia della Spagna prosegue, nulla possono gli azzurri.