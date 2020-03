Il 26 marzo 2005 Andrea Pirlo mise a segno la sua unica doppietta in maglia azzurra nel match contro la Scozia

Ben 15 anni fa l’unica doppietta in azzurro di Andrea Pirlo. Il regista azzurro, in una gara contro la Scozia valida per le qualificazioni europee, mise a segno ben due gol: uno al 35′ su calcio di punizione e uno all’85’ sempre da calcio piazzato.

Le ultime 4 reti con la maglia azzurra sono arrivate proprio da fermo, specialità della casa per l’ex Milan e Juventus.