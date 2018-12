6ª Serie B: cade il Cittadella, salgono Pisa e Benevento

6ª Serie B: i risultati delle partite delle ore 15. Tante le sorprese nel sesto turno del campionato cadetto. Le ultimissime news

6ª Serie B: i risultati. Si sono appena concluse le 9 gare delle ore 15 del campionato cadetto. La capolista Cittadella, dopo una serie di 5 vittorie consecutive, è incappata nella prima sconfitta della stagione: gli uomini di Venturato si sono arresi al Brescia di mister Brocchi capace di vincere per 0 a 3 (il Brescia ha anche fallito un rigore sullo 0-0) al Tombolato grazie ai gol di Bonazzoli e Morosini (doppietta). Al secondo posto della classifica troviamo altre due neo-promosse: a 11 punti il Pisa di Gattuso che ha battuto l’Ascoli per 2-1 all’Arena Garibaldi (si è giocato a porte chiuse) e il Benevento, corsaro a Bari, capace di rifilare ben 4 gol ai galletti.

LE ALTRE – Prima vittoria del campionato per la Salernitana che ha battuto il Trapani per 2 a 0. Successo interno anche per il Carpi (2-1 sull’Entella) e Pro Vercelli (1-0 sul Cesena) e Spezia (1-0 contro il Novara). Due i pareggi della giornata: Latina e Ternana non sono andate oltre l’1-1, mentre Vicenza e Avellino hanno chiuso la sfida del Menti con uno scialbo 0-0.