Watford, Mazzarri cade con il Burnley

Il Watford di Walter Mazzarri sconfitto 2 a 0 dal Burnley: perdono tutti gli allenatori italiani in Premier League

E’ una settimana nera per gli allenatori italiani in Premier League. Dopo le sconfitte di Conte, Guidolin e Ranieri, arriva anche quella di Walter Mazzarri. Il suo Watford, infatti, è stato battuto per 2 a 0 sul campo del Burnley. Gli uomini di Dyche hanno sconfitto il club della famiglia Pozzo segnando un goal per tempo: prima Hendrick al 38esimo e poi Keane al 50′. La squadra di Mazzarri, dunque, resta a 7 punti in classifica, agganciata proprio dal Burnley.

PROSSIMO TURNO – Mazzarri cercherà di rifarsi già sabato prossimo alle 16:00, quando la propria squadra affronterà in casa il Bournemouth, anch’esso a 7 punti in classifica. Il Burnley, invece, ospiterà l’Arsenal di Wenger domenica alle 17:30.