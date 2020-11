A Genova è ancora tempo di derby: il secondo atto di Sampdoria Genoa

Sampdoria e Genoa si affrontano nel secondo derby della stagione 2020/21: archiviato il pareggio in Serie A, ora è tempo della Coppa Italia

Tra poche ore andrà in scena il secondo atto stagionale di Sampdoria-Genoa, derby valevole per il quarto turno eliminatorio di Coppa Italia. Le formazioni liguri si ritroveranno sul prato di un Ferraris privo di spettatori per disputare un’altra stracittadina, la penultima di quelle ancora in programma nell’arco dell’annata 2020/21.

Coronavirus, infortuni e l’atmosfera piatta di un qualsiasi giovedì sera. Nulla farebbe pensare che, a breve, Genova vivrà la sua partita. Quella più importante della stagione, capace di offrire gioia all’una e dolore all’altra. E, questa volta, il pareggio non è più un alibi per accontentarsi: dentro o fuori.