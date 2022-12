A-League: tifosi scatenano il caos durante il match tra City e Victory a Melbourne

Gravi disordini nella partita di A-League tra City e Victory: la federazione annuncia pesanti sanzioni per i tifosi

Nel corso del derby di Melbourne fra il City e Victory, sul punteggio di 1-0 per i padroni di casa, i sostenitori ospiti hanno invaso il terreno di gioco scatenando il caos con fumogeni e con un lancio di oggetti. La partita è stata ovviamente sospesa ed i tifosi hanno abbandonato gli spalti. Ecco il comunicato della Federazione, che promette pesanti sanzioni.

COMUNICATO – In seguito alle scene verificatesi durante la partita di sabato 17 dicembre, dove i tifosi del Melbourne Victory FC sono entrati sul terreno di gioco, gli ufficiali di gara hanno abbandonato il campo in accordo al regolamento per proteggere l’integrità della partita. Tali comportamenti non hanno spazio nel calcio australiano, con la federazione che ha avviato immediatamente un’inchiesta che porterà a pesanti sanzioni.