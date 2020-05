Abbiati ammette: «Abbiamo sofferto per il Triplete dell’Inter, ci siamo rifatti con lo scudetto»

Christian Abbiati ha parlato ai microfoni di Sky Sport ricordando il 18° scudetto del Milan. Queste le parole dell’ex portiere

TRIPLETE INTER – «Abbiamo sofferto dopo il Triplete dell’Inter, avevamo tantissima voglia di riscatto e ce l’abbiamo fatta vincere. La parata su Ranocchia? Era un derby quindi la ricordo benissimo».

DONNARUMMA – «Donnarumma non si discute, ha un talento immenso e grandi margini di miglioramento con tutta uan carriera davanti. È uno dei cinque migliori portiere al mondo in questo momento, è una garanzia. Se dovesse partire… speriamo che vendendolo il Milan acquisti due o tre campioni per migliorare la rosa».