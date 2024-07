Abodi CONTRO la Nazionale: «Italia ASSENTE fisicamente e moralmente ad Euro 2024»

Le parole del ministro dello Sport Abodi su quello che è stato il percorso ad EURO 2024 degli uomini di Luciano Spalletti

Ai microfoni di RTL 102.5, il ministro dello Sport Abodi ha voluto commentare così la Nazionale ad Euro 2024. Eccole dichiarazioni

«La squadra sia sembrata assente fisicamente e moralmente. Ero a Berlino, ho vissuto in presa diretta l’amarezza non di una sconfitta, ma di una disfatta. Una resa incondizionata, non solo sportiva ma anche morale. La maglia azzurra deve ispirare chi la indossa e tirar fuori la forza morale. Siamo tornati a casa, quello che mi ha sorpreso è stata la ricerca di responsabilità altrui. Di fronte a una sconfitta deve emergere l’autoanalisi, è troppo facile guardare gli errori altrui. Lo sport insegna ad assumersi responsabilità»