Caso Acerbi, La Gazzetta contro Juan Jesus: clamoroso attacco!

La reazione de La Gazzetta dello Sport alla decisione di non squalificare Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha commentato la decisione del Giudice Sportivo di non squalificare Francesco Acerbi per il presunto insulto razzista a Juan Jesus in Inter-Napoli.

L’ANALISI – «Il giocatore ha voluto compiere questo percorso da solo, appoggiandosi unicamente al suo agente Roberto Calenda, senza ritenere necessaria l’assistenza di un legale del Napoli. Probabilmente era talmente convinto della sua verità, talmente certo che non avrebbero fatto alcuna fatica a credergli, da affrontare l’audizione a cuor leggero. Un’ingenuità buona».

