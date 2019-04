Simpatico siparietto tra Acerbi e Bakayoko. Il difensore della Lazio snobba il Milan. Il francese accetta la sfida

Su Twitter, la sfida di campionato tra Milan e Lazio si è già infiammata. Acerbi sminuisce bellamente i rossoneri in mix zone, dopo la partita con il Sassuolo. Ma Bakayoko non ci sta. Ecco le parole del difensore laziale: «Noi siamo strani, possiamo vincere con tutti ma anche creare e perdere. Siamo incostanti. Noi però andiamo a San Siro per vincere, siamo più forti: a singoli non c’è paragone».

Una dichiarazione che non ha fatto piacere a Bakayoko che, dopo averla letta su Twitter, accetta la sfida di Acerbi per il big match di sabato: «Ok Acerbi, ci vediamo sabato»