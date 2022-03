Adani: «Conoscevamo il problema, ma i club non hanno aiutato l’Italia». Ecco le parole alla Bobo TV

Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha analizzato così la sconfitta dell’Italia contro la Macedonia del Nord. Ecco le sue parole:

«Dall’autunno ci è mancata la conclusione, così è successo anche ieri. Sapevamo già qual era il problema dell’Italia: il gol. Lo sapevamo e non ci abbiamo lavorato. La Lega Serie A non ha fatto nulla per aiutare la Nazionale in vista di questa importantissima sfida. Magari ci saremmo fermati alla finale col Portogallo, ma 7-8 giorni di lavoro a una Nazionale che doveva ritrovare la magia e soprattutto risolvere il problema del gol sarebbero serviti non poco».