Adani: «Joao Pedro? Mancini ne avrebbe fatto anche a meno. Onore a Chiellini, abbiamo bisogno di lui»

Le parole di Lele Adani ai microfoni di Rai Sport nel pre partita della sfida tra Turchia e Italia:

CHIELLINI TITOLARI – «Prima cosa, onore a Giorgio. Chiellini terminerà qui, poi ci sarà la partita di Wembley sicuramente, ma merita onore per quello che ha fatto. Trascinerà la squadra, abbiamo bisogno di lui in campo in questo momento».

JOAO PEDRO – «Probabilmente ne avrebbe fatto a meno volentieri anche Roberto Mancini, l’ha dovuto prendere in considerazione anche per i suoi meriti, sia chiaro. Però dimostra che considera tutti».