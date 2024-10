Adani sicuro: «Juve comunque sulla strada giusta dopo Allegri, negli ultimi anni mai vicina a vincere»

Le parole di Lele Adani, ex calciatore e noto opinionista, sulle difficoltà della Juventus di Thiago Motta in Serie A. Tutti i dettagli

Lele Adani ha parlato a Dazn dopo il 2-2 tra Juve e Parma in Serie A.

LE PAROLE – «Quanti Scudetti ha vinto la Juve negli ultimi quattro anni? Zero, l’ultimo l’ha portato a casa Sarri. Il percorso precedente non era corretto. Tutti i tifosi si aspettano la vittoria, non le do tempo nemmeno io, ma chi dice che non sia la strada giusta? Gli ultimi quattro anni, o l’ultima filosofia del secondo Allegri, non ha prodotto nemmeno andarci vicino. E’ arrivata costantemente a 20 punti dalla prima».