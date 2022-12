Ag. Deschamps: «Futuro? Decisione che va presa con calma»

Le parole di Jean-Pierre Bernès, agente del Ct della Francia Didier Deschamps, sul suo futuro. Tutti i dettagli

Jean-Pierre Bernès, agente di Didier Deschamps, ha parlato ai microfoni di RMC Sport del futuro del CT della Francia.

PAROLE – «È una decisione importante, riguarda il suo futuro. Ed è molto personale. Didier tornerà in Francia, si prenderà qualche giorno di ferie per riflettere. A inizio gennaio vedrà il presidente Le Graët per annunciare la decisione. Non è una cosa che si può fare a cuor leggero, dopo una finale e con uno scenario del genere. È una decisione che va presa con calma, la prenderà a tempo debito».