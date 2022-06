Le parole dell’agente di Zerbin dopo il debutto in Nazionale: «Il futuro? A Frosinone si è laureato e ora merita la A»

Intervistato da tuttomercatoweb.com, Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, ha parlato dell’esordio in Nazionale del giocatore di proprietà del Napoli.

«Quando è entrato in campo mi sono commosso. Tra l’altro ho sempre avuto giocatori nelle nazionali da Lupatelli a Malusci fino a Giaccherini. Il futuro di Zerbin? A Frosinone si è laureato e ora merita la A. E’ del Napoli, Giuntoli mi dice cose importanti su di lui. Vediamo cosa dice Spalletti. Il mio desiderio è che resti a Napoli per giocarsela. A calare poi siamo sempre in tempo. Le alternative eventualmente si trovano perchè piace a tanti».