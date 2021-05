Agente Bastoni: «Rinnovo con l’Inter? Manca solo la firma»

Tullio Tinti, agente di Alessandro Bastoni, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni all’uscita dalla sede dell’Inter. Le sue parole

«Inzaghi non c’entra, non ne ho idea. Ho fatto Bastoni adesso. Deve firmare il rinnovo ancora, ma l’accordo è stato raggiunto. Offerte? Per i grandi calciatori ci sono sempre. Ranocchia? Valuteranno dopo la scelta del nuovo allenatore. Vedremo se resterà».